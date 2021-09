Im Rahmen einer Fahndung nach einer Frau hat die Polizei über Illertissen und Altenstadt am Mittwoch auch einen Hubschrauber eingesetzt. Zunächst verlief die Suche nicht erfolgreich. Man habe in Erwägung gezogen, eine Öffentlichkeitsfahndung einzuleiten, sagte ein Polizeipressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Donnerstagvormittag auf Anfrage. Allerdings konnte die Frau schließlich gefunden werden. Um sie zu schützen, sollen das Alter und der Grund für die Suche nicht genannt werden.