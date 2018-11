Rat Holzheim: Wird das Ortsschild versetzt?

Holzheim / Patrick Fauß

Wegen des Gewerbegebiets „Holzheim West“ am westlichen Ortseingang muss möglicherweise das Ortsschild versetzt werden – dadurch könnte die Gefahrenstelle an der Abzweigung am Friedhof Richtung Neuhausen entschärft werden. Derzeit darf dort noch mit 100 Stundenkilometern gefahren werden. Wenn aber das Ortsschild versetzt wird, wie von Planer Erwin Zint kürzlich im Gemeinderat vorgeschlagen, wäre dort nur noch Tempo 50 erlaubt. Dazu sind jedoch Verhandlungen mit dem Staatlichen Bauamt in Krumbach nötig. In der Sitzung des Gemeinderats im Mai hatte es noch geheißen, das Ortsschild könne wohl nicht versetzt werden.

Alte Eschen erhalten

Probleme machen Planer Zint derzeit die Naturschutzauflagen. Weil das Gebiet aus einem Landschaftsschutzgebiet herausgelöst werden muss, stellt die Naturschutzbehörde hohe Anforderungen. So sollen die alten Eschen am Rand des Gewerbegebiets erhalten werden, außerdem der bisherige Begrünungsstreifen am Ortsrand. Laut Beschluss des Holzheimer Gemeinderats soll dieser jedoch weichen und an den neu entstehenden Ortsrand verlegt werden.

Das bestehende, aber bereits zugebaute Gewerbegebiet soll um 4500 Quadratmeter erweitert werden. Insgesamt 1900 Quadratmeter Ausgleichsfläche für die Natur sollen dafür geschaffen werden. Hintergrund für die Erweiterung des Gewerbegebiets ist der geplante Umzug eines Autohauses. Es hat an seinem derzeitigen Sitz im Ortsteil Neuhausen nicht mehr genügend Platz, kann nicht erweitern.

Der Bebauungsplan mit den aktuellen Änderungen soll nun erneut öffentlich ausgelegt werden.