Insgesamt sinken die Infektionszahlen im Kreis Neu-Ulm – wenn auch langsamer als in anderen Regionen Deutschlands. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 73,6. In ganz Bayern liegt der Wert bei 40,1 – deutschlandweit bei 39,8.

Immer noch...