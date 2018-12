Versorgung Höhere Preise wegen Reparaturen

Pfaffenhofen/Waldstetten / Patrick Fauß

Der Zweckverband zur Wasserversorgung „Rauher-Berg-Gruppe“ hat in der Verbandsversammlung in Waldstetten (Kreis Günzburg) sein 50-jähirges Jubiläum gefeiert. Die Rauher-Berg-Gruppe liefert Trinkwasser an Endverbraucher im Markt Pfaffenhofen, Waldstetten, Kötz, Wallenhausen, Oberhausen und Rieden. Wie erläutert wurde, werden die Wassergebühren kommendes Jahr erhöht. Von bislang 90 Cent pro Kubikmeter auf 1,35 Euro.

Grund sind laut dem Vorsitzenden, dem Pfaffenhofener Bürgermeister Josef Walz, Reparaturen am Brunnen- und Rohrnetz, die in den kommenden vier Jahren geplant sind. In Volkertshofen werden zwei neue Brunnen gebohrt. Außerdem muss ein Hochbehälter in Wallenhausen repariert werden. Das Rohrnetz sei aufgrund des Alters anfällig für Rohrbrüche. Der Zweckverband erhält sein Wasser aus Brunnen bei Volkertshofen und Wallenhausen. Rund 1,2 Million Kubikmeter werden pro Jahr gefördert, 20 000 Einwohner werden versorgt.

Wie Walz betonte, habe das Wasser „beste Qualität“. So konnten bei der letzten Untersuchung keine Reste von Pflanzenschutzmittelrückständen gefunden werden. Bei Nitrat wurden Werte zwischen 13 von 31 Milligramm je Liter gemessen. Sie liegen damit unter dem Grenzwert von 50 Milligramm.