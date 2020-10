Eine anonyme Gruppe „langjähriger Bürger Holzheims“ hat Bürgermeister Thomas Hartmann mehrmals per Brief vor einem Hochwasserrisiko im kürzlich beschlossenen Neubaugebiet „An der Leibi“ gewarnt. Einmal nach der Sitzung am 9. September, in der der Bebauungsplan beschlossen wurde. Und in e...