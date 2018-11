Verwaltung Hilferufe aus dem Sendener Rathaus

Senden / Niko Dirner

Seit Jahren gibt es in Senden die selbe Debatte in den Haushaltsberatungen. Die Stadtverwaltung fordert mehrere zusätzliche Stellen, die Stadträte genehmigen nur einen Teil davon – weil die Ausgaben des Verwaltungshaushalts aus dem Ruder zu laufen drohen. Am Dienstagabend wurde nun in einer Sitzung des Hauptausschusses des Stadtrates deutlich, wohin solche Entscheidungen führen können – wobei die Mandatsträger Bürgermeister Raphael Bögge als Schuldigen ausmachten. Gemeinsam wurde dann ein neuer Kurs eingeschlagen: Die Ausschussmitglieder gaben grünes Licht für sechs neue Stellen.

Dass das Personal jetzt schon, also lange vor den Etatberatungen, zum Thema wird, liegt an einem überfraktionellen Antrag, das im März vorgestellte Entwicklungskonzept für diesen Bereich vertieft zu diskutieren. Im Antrag wird etwa nach einer Nachfolgeplanung gefragt. Die Ausführungen der Geschäftsbereichsleiter zeigt, dass es heute eher um Mangelverwaltung geht.

Bauen Stadtbaumeisterin Manuela Huber führte aus, dass sie zu wenig Leute habe. Deshalb könnten etwa zahlreiche Bebauungspläne nicht überarbeitet werden, es gebe keinen Projektleiter für die Erweiterung des Kindergartens in Ay oder für Umbau des Feuerwehrhauses in Wullenstetten, die Bausubstanz der Webereihalle könne nicht untersucht werden. Dazu kämen neue Projekte, wie die Osttangente oder ein geplantes Wohngebiet in Wullenstetten. Ihr Fazit: „Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch.“

Soziales „Wir sind aufgrund von Überlastung nur am reagieren, nicht am agieren“, meinte auch Walter Gentner, der für Kindergärten, Schulen und Kultur zuständig ist. „Es fehlt Zeit für konzeptionelles Arbeiten. Das ist als Dauerzustand eigentlich unzumutbar.“ Mitarbeiter der Musikschule etwa würden wegen ihres Einsatzes bei Abendveranstaltungen seit Monaten einen „Berg von Überstunden“ vor sich herschieben. Mehr Veranstaltungen seien mit dem vorhandenen Personal nicht zu stemmen. Er bräuchte einen Mitarbeiter, der sich nur um die Kindergärten kümmert.

Finanzen Seine Leute und er selbst würden nur „von Termin zu Termin hetzen“, berichtete Kämmerer Manuel Haas. „Der Arbeitsdruck ist ganzjährig hoch.“ Am Limit sei etwa sein Mitarbeiter, der zu Rentenanträgen berate, die Wartezeit für einen Termin betrage derzeit bis zu acht Wochen. Das führe zu „Unmut in der Bürgerschaft“. Da ab 2021 auch Kommunen Steuern bezahlen müssen, brauche er zusätzliche Experten in seinem Team.

Bürgermeister „Unsere Mitarbeiter arbeiten an und teils über ihren Leistungsgrenzen“, ergänzte Raphael Bögge. Keiner der Geschäftsbereichsleiter gehe nach 40 Stunden in der Woche nach Hause. „Das müssen wir abmildern.“ Dafür und für die Personalgewinnung gebe es konkrete Vorschläge, etwa Home Office oder flexible Arbeitszeiten.

CSU Es habe sie „fast vom Stuhl gehauen“, sagte Claudia Schäfer-Rudolf nach den Berichten. Die Erweiterung des Kindergartens in Ay etwa sei in der Bedarfsplanung eingerechnet, nun könne diesen niemand planen. „Es ist ein hausgemachtes Problem, wenn man Stadtentwicklung im Schweinsgalopp vorantreiben will. Wir sollten Tempo rausnehmen.“ Es dürfe aber nicht so sein, dass der Bürgermeister den Schwarzen Peter dem Stadtrat zuschiebe, wenn etwas nicht geht.

SPD Die beantragte Stellenmehrung sei nur „ein Rumdoktern an Symptomen“, meinte Maren Bachmann, die bei Teva/Ratiopharm Personalplanung macht. Die Frage sei doch: „Wie schaffen wir mehr Effizienz in der Verwaltung?“ Vielleicht in einer Zusammenarbeit mit Vöhringen?

Freie Wähler „Wir sind von Ihnen von einem Projekt ins nächste getrieben worden“, schimpfte Hans-Manfred Allgaier in Richtung Bürgermeister. „Wir haben gedacht, wenn die Verwaltung was vorschlägt, dann wird sie es schon leisten können.“

Grüne Peter Ehrenberg meinte, Bögge mute seinen Mitarbeitern zu viel zu: Es scheine, dass da immer wieder „überfallartig von oben herunter Aufgaben kommen, die keine Priorität haben“.