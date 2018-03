Wettbewerb Hilfe nicht nur im Wasser

Senden / Sonja Fiedler-Tresp

Ruhe vor dem Start“, schallte es durch das Sendener Hallenbad. Sofort senkte sich am Samstag gespannte Stille über das Wasser. Doch kaum setzten sich die Schwimmer bäuchlings auf ihren Rettungsringen in Bewegung, hallte die Halle wider vor Anfeuerungsrufen, Schreien und Jubel: 78 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren traten in Senden beim Andreas-Berger-Pokal, der Kreismeisterschaft der Wasserwacht, gegeneinander an. „Das ist ein Highlight für die Jugend“, sagte Alfons Sailer, Pressebeauftragter der Wasserwacht im Kreis Neu-Ulm. „Ein Event mit den anderen Ortsgruppen.“

Theorie und Praxis

Gemessen wurde sich bei dem Teamwettbewerb nicht nur im Wasser, auch theoretische und praktische Kenntnisse, etwa in Erster Hilfe, mussten unter Beweis gestellt werden. „Das ist für die Kinder oft eine große Herausforderung“, sagte Sailer. Beim Schwimmen am Vormittag standen verschiedene Staffeln auf dem Programm, die teilweise in Kleidern oder auch mit Flossen bewältigt werden mussten. Die Jüngsten maßen sich in der Rettungsringstaffel und im Balltransport, die Ältesten im Umgang mit der Rettungsleine: „Einer schwimmt mit einer Leine die Bahn nach vorn, nimmt eine hilflose Person auf und wird von den anderen zurückgezogen“, erklärte Sailer die kraftraubende Disziplin. „Es ist angelehnt an eine echte Rettungsübung. Wenn man 20 Meter vom Steg jemand aus dem Wasser holen muss, kann man so absichern.“

Insgesamt 13 Teams aus Weißenhorn, Senden, Illertissen und Neu-Ulm traten mit je sechs Teilnehmern in drei Altersgruppen gegeneinander an. Seit November waren die Kreisjugendleiterinnen Simone Mayer, Melanie Harder und Anja Schmidt mit den Vorbereitungen für die Kreismeisterschaft beschäftigt. „Zeitpläne erstellen, Aufgaben verteilen, Leute finden“, zählte Mayer auf. Alles lief bestens. „Wir sind in der Zeit.“

Im Badewannenstil

In der Wettkampfpause traten die Betreuer der einzelnen Ortsgruppen in einer Spaßstaffel gegeneinander an, schwammen unter begeistertem Jubel der Kinder im Badewannenstil oder mit einem Bein aus dem Wasser durchs Becken. „Für die Kinder ist das richtig lustig zum Zusehen“, sagte Mayer. Am Nachmittag ging es dann raus aus dem Schwimmbad: In der Bürgermeister-Engelhart-Schule stellten die Teilnehmer ihr „Wasserwacht-Wissen“ rund um Naturschutz und Gewässer und praktische Erste-Hilfe-Kenntnisse unter Beweis. Nach einem Fahrradunfall gäbe es zwei Verletzte, einer sei bewusstlos, der andere habe eine Kopfverletzung, hieß es für eine Gruppe der Elf- bis Dreizehnjährigen. Geschickt legten die Jugendlichen der mit viel Kunstblut versehenen Verletzten einem Kopfverband an, versorgten den Bewusstlosen und setzten einen Notruf ab. Und sie lernten, wie man einen abgetrennten Finger erstversorgt: „Steril einpacken, dann erst in die Tüte.“