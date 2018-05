Politik Hick-Hack um Bau-Strategie

Senden / Niko Dirner

Die von Bürgermeister Raphael Bögge vorgestellte Wohnbau-Strategie sorgt für miese Stimmung. Zunächst hatten die Mandatsträger ja verschnupft reagiert, weil Bögge erst jedermann um Kommentierungen bitten und im Herbst den Stadtrat konsultieren wollte. Unisono forderten die Fraktionen, das Thema vor der Sommerpause zu behandeln, mit einem Fachanwalt.

Dieser Anwalt, teilte die Stadtverwaltung gestern mit, habe zu den Ratssitzungen am 19. Juni und 24. Juli keine Zeit, frühestens am 18. September. Also nach der Sommerpause. Daraufhin antworten jetzt die Fraktionen, sie seien „irritiert“: Es sollte wie zuletzt auch möglich sein, eine „kurzfristige Änderung im Sitzungsplan“ vorzunehmen. Man wolle einen Termin vor der Sommerpause. Der 18. September mache „keinen Sinn“, da am 20. September eine Bürgerversammlung zum Thema ist. Und darauf könnten sich Rats-Beschlüsse auswirken.