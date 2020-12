Weihnachten feiern wir mit Menschen, die wir lieben: mit der Familie und Freunden. Aber was, wenn da keiner ist? Thomas Baum hat für all jene Menschen, die an Weihnachten einsam sind, ein Fest organisiert. Neun Jahre lang. Es ist die einzige Aktion dieser Art im Kreis Neu-Ulm. Aber: Dieses Jahr kan...