Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzen der Gemeinde: Darüber hat die Pfaffenhofener Kämmerin Katrin Müller-Gau in der Sitzung des Marktgemeinderats am Donnerstag infomiert. Im Zuge der Haushaltsberatungen sagte sie: „Ich gehe davon aus, dass 2021 noch kein so dolles Schreckensjahr wird....