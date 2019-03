Bei den Kommunalwahlen 2020 wird Holzheims ehrenamtliche Bürgermeisterin Ursula Brauchle nicht mehr antreten. Das hatte die 64-Jährige, wie berichtet, vor einigen Wochen bekannt gegeben. Dass die Verwaltung der 1900-Einwohner-Kommune ehrenamtlich nur schwer zu stemmen ist, war im Gemeinderat bereits angeklungen. Der zweite Bürgermeister Thomas Hartmann, wie Ursula Brauchle von der Dorfgemeinschaft (DG), führt derzeit die Geschäfte im Rathaus für die in Genesung befindliche Bürgermeisterin.

„In der Fraktion sind eigentlich alle für einen hauptamtlichen Bürgermeister“, erläutert Hartmann auf Anfrage. Vergangenes Jahr in der Klausurtagung des Gemeinderats mit den Mitgliedern der Fraktionen CSU/DG und SPD/UWH in Thierhaupten sei dies einhellige Meinung gewesen. Ursula Brauchle erledige dies derzeit noch wie ihre Vorgänger im Ehrenamt. Mittlerweile beschäftige die Gemeinde fast 30 Mitarbeiter. „Auch in einem Betrieb würde es nicht funktionieren, wenn der Chef nur morgens und abends greifbar wäre“, meint Hartmann.

Nun obliege es dem Gemeinderat, bis zu den kommenden Wahlen zu entscheiden, ob eine hauptamtliche Stelle ausgeschrieben wird. Dann könnten sich auch überörtliche Kandidaten melden. Die Frage, ob er kandidieren würde, sei schon gestellt worden. „Das ist bei einem zweiten Bürgermeister ja naheliegend“, so Hartmann. Wen die CSU/DG jedoch ins Rennen schicken wird, sei noch offen.