Bau Hasenwiese: Supermärkte öffnen am 21. März

Weißenhorn / Bianca Frieß

Nun steht der Eröffnungstermin für die beiden umstrittenen Supermärkte auf der Hasenwiese in Weißenhorn fest: Am Donnerstag, 21. März, startet sowohl in der Aldi- als auch in der Feneberg-Filiale der Verkauf. Das teilt Meike Hauser, Leiterin Filialentwicklung bei Aldi Süd, mit. Bis dahin müssten hauptsächlich noch „Feinarbeiten“ an Parkplatz und Grünanlagen erledigt werden. „Innen ist alles super“, sagt Hauser. „Der Verkauf ist schon am Einräumen.“ Am Vortag der Eröffnung sollen die Märkte bei einem offiziellen Empfang präsentiert werden.

Der Bau hatte sich verzögert, ursprünglich hätten die Märkte schon Ende des vergangenen Jahres eröffnet werden sollen. Das liege hauptsächlich am Baustopp im Mai 2018, berichtet Hauser. Damals waren Grenzwerte beim Lärm überschritten, die Arbeiten einige Tage eingestellt worden. Aber natürlich haben auch die zahlreichen Klagen gegen das Projekt „nicht unbedingt geholfen“, sagt Hauser.

Rechtsstreit über Jahre

Das Projekt hatte die Justiz über mehrere Jahre beschäftigt (wir berichteten). Erst Ende Januar wies das Verwaltungsgericht Augsburg erneut zwei Klagen einer Weißenhornerin ab, die sich gegen die vom Landratsamt bewilligte Baugenehmigung und eine geplante Werbeanlage für die Märkte richteten. Innerhalb von vier Wochen hätte die Klägerin Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen können. Aber „bisher kam nichts mehr“, sagte Hauser.

Info Aldi ist Bauherr der beiden Supermärkte mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 1800 Quadratmetern auf der innerstädtischen Weißenhorner Hasenwiese. Das Unternehmen wird aber nur einen der Märkte selbst betreiben, der andere wird an die Lebensmittelkette Feneberg vermietet.