Arbeitswelt Handelsriese Lidl schließt Lager in Pfaffenhofen

Handelsriese Lidl schließt Lager in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen / Stefan Czernin

Vor nicht einmal zwei Jahren ist die Online-Tochter Lidl Digital in die Halle des vormaligen Zentrallagers des Handelskonzerns in Pfaffenhofen im Landkreis Neu-Ulm eingezogen. Nun gibt das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung bekannt, dass der Standort für den Versand von Online-Shop-Artikeln, beispielsweise Gartenmöbel, Ende Oktober geschlossen wird.

Als Grund gibt der Handelskonzern „veraltete Strukturen und Technologien“ am Pfaffenhofener Standort mit seinen 23 festangestellten Mitarbeitern an. Deswegen habe sich Lidl Digital dazu entschieden, ein neues, teilautomatisiertes Logistikzentrum in Ludwigsfelde nahe Berlin zu errichten sowie die Logistikaktivitäten insgesamt im Großraum Berlin zu bündeln.

Bereits im Mai habe Lidl Digital die Mitarbeiter über die anstehende Schließung informiert, teilt Melanie Pöter von der Lidl-Pressestelle mit. So sollte diesen genügend Zeit gegeben werden, sich nach einem neuen Job umzuschauen. Dabei unterstütze der Konzern die Mitarbeiter durch eine Veranstaltung mit Vertretern aus anderen Unternehmen und Informationen über Einsatzmöglichkeiten in den Filialen der Lidl-Regionalgesellschaft Dettingen. Etwa die Hälfte des Personals habe bereits einen neuen Job gefunden. Einige Mitarbeiter werden laut Pressestelle zu anderen Standorten von Lidl Digital oder Lidl Deutschland wechseln.

Thomas Gürlebeck, bei Verdi Bayern für den Bereich Handel zuständig, hofft auf „sozialverträgliche Lösungen“ für die Mitarbeiter – sei es über eine Weiter­beschäftigung an einem anderen Standort, sei es über angemessene Abfindungen. In dem Pfaffenhofener Lager gebe es keinen Betriebsrat, auch die Gewerkschaft sei bei den nun anstehenden Verhandlungen außen vor. So bleibe den Angestellten im Zweifel nur der Versuch, vor dem Arbeitsgericht für ihre Forderungen zu streiten. Zudem bezweifelt Gürlebeck, ob es für Lidl Sinn ergebe, den Versand fernab der Region zu zentralisieren. Weil im Online-Handel umgehende Lieferungen immer mehr zum Standard würden.

Künftige Nutzung interessiert

Im Pfaffenhofener Rathaus war der Weggang von Lidl bisher nicht bekannt, sagt Hauptamtsleiter Konrad Müller. Bürgermeister Josef Walz ist derzeit im Urlaub. Interessant für die Gemeinde sei, ob und wie die große Lagerhalle im Gewerbegebiet künftig genutzt wird, sagt Müller. Nach dem Umzug des Zentrallagers nach Dettingen habe es übergangsweise schon einen Leerstand gegeben (siehe Infokasten).