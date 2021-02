Im Sendener Norden stehen Veränderungen an. Den Planungen zufolge gibt der Discounter Aldi den jetzigen Standort an der Danziger Straße auf und errichtet 250 Meter weiter südlich auf dem Festplatz einen Neubau. Der Bauausschuss des Sendener Stadtrats hat der Bauvoranfrage von Aldi am Dienstag zug...