Gumpiger Donnerstag Gumpiger Donnerstag: Weißenhorn im Ausnahmezustand

Weißenhorn / Matthias Sauter

Raus aus der Arbeitskleidung, rein in das Fastnachtshäs. Und dazwischen noch schnell duschen, essen und schminken. Für viele Faschingsfreunde verläuft der frühe Abend des Gumpigen Donnerstags stressig. Auch für den 18-jährigen Liam aus Senden. Der junge Mann absolviert derzeit eine Ausbildung und war bis am späten Nachmittag beim Arbeiten. „Aber für den Fasching nimmt man alles in Kauf“, sagt Liam und lacht. Zusammen mit Kumpels und Kollegen stürzt er sich in seinem grünen Glücksbärchen-Kostüm ins närrische Partyvergnügen auf dem Kirchplatz.

Bei milden Temperaturen ist die Stimmung in der Weißenhorner Altstadt bereits kurz nach der Öffnung des abgesperrten Areals prächtig. Die Fuggerstadt ist im Fastnachts-Fieber: Zahme Tiger und gescheckte Kühe liegen sich kreischend in den Armen, an einer großen Bar leeren durstige Indianer in wenigen Sekunden ihren ersten Jacky-Cola des Abends. Ein Bier zum Auftakt gönnt sich Max aus Breitenthal, der mit vier Freunden den Weiberfasching besucht. „Das ist eine geile Party, hier geht’s richtig ab!“, findet er. Er ist in diesem Jahr als Einhorn unterwegs, die Verkleidung hat er sich von seiner Schwester ausgeliehen. „Eigentlich ja eher ein Frauenkostüm. Aber heute darf man alles tragen“, sagt Max augenzwinkernd und prostet seiner Clique zu.

Derweil heizt DJ Spirit den Narren auf der Tanzfläche unter Weißenhorns Kirchturm ein. „Seid ihr bereit für eine lange Nacht?“, ruft er dem Publikum zu. Im Hintergrund laufen ein paar Takte des Klassikers „Footloose“ von Kenny Loggins, doch schon bald dröhnen für die überwiegend jungen Besucher aktuelle Chartsongs aus den Boxen. Beliebt sind auch die Hits der 90er Jahre: Bei „Wonderwall“ erklingt in der guten Stube Weißenhorns ein riesiger Gemeinschaftschor, bei „Zombie“ sorgen tausende Handylichter für Romantik pur. Am späteren Abend hüpft und grölt die Faschingsgemeinde zu Malle-Hits von Mia Julia und Mickie Krause. Jubel, Trubel, Heiterkeit zwischen Stadtpfarrkirche und den Schlössern.

Ein wenig außer Atem ist Stephan Zeller. Aber nicht vom Tanzen, sondern vom „ständigen Hin- und Herspringen“. Zeller ist Geschäftsführer der Eventagentur Urbanmotion, die die Sause im Auftrag der Stadt ausrichtet. „Bis 22 Uhr bin ich schon 20 Kilometer gelaufen“, sagt er und fügt hinzu: „Ich muss schauen, dass überall genügend Wechselgeld da ist und kontrolliere jede halbe Stunde die aktuellen Besucherzahlen.“

70 Barkeeper und Helfer sorgen im Auftrag seiner Firma dafür, dass bei den offiziell 7500 Maskerern keine Kehle trocken bleibt. Vor Ort sind auch Mitglieder der Stadtkapelle, die sich um die Bar am Alten Rathaus kümmern. Mächtig Betrieb ist ferner an den Bars der Feuerwehr und der Rot-Kreuzler, die bei der Organisation in einigen Bereichen zusammenarbeiten. „Wir veranstalten eine eher gemütliche Party fürs erwachsene Publikum“, sagt der Bar-Verantwortliche Dominik Kaiser von der Feuerwehr.

Viele Weißenhorner Oberfastnachter sind in der Stadthalle anzutreffen, wo die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) mit Gaudi und Unterhaltung aufwartet. Höhepunkt ist um Mitternacht der umjubelte Auftritt von Andreas Tittus, der als Freddie-Mercury-Double den legendären Sänger der Band Queen gekonnt aufleben lässt.

Bei bekannten Partyhits lassen es die Weißenhorner bis in die Morgenstunden so richtig krachen. Wer von Müdigkeit geplagt ist, gönnt sich eine kurze Verschnaufpause mit einem Energydrink und schon geht es weiter mit der feucht-fröhlichen Faschings-Feierei. Spätestens jetzt ist der Stress des frühen Abends endgültig verflogen.