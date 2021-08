Die Veranstaltungen in der Weißenhorner Altstadt zum „Gumpigen Donnerstag“ mit mehreren tausend Besuchern konnten in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Im Ferienausschuss wurde nun beschlossen, dass die Eventagentur Urbanmotion, die damals mit der Organisation beauftragt worden war, auch den Auftrag für den kommenden Gumpingen bekommt – so er denn stattfinden kann.

Bislang war der Auftrag jährlich neu ausgeschrieben worden. Die ...