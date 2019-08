Giggalesbronzer aus Weißenhorn und Blech-Beat-Gugga aus Oberelchingen spielen am Hockenheimring. Es war wohl eines der denkwürdigsten Formel-1-Rennen in der Geschichte des Großen Preises von Deutschland am vergangenen Sonntag. Ganz nah dabei waren 450 Guggenmusiker aus Baden-Württemberg und Bayern – auch die Giggalesbronzer aus Weißenhorn und die Blech-Beat-Gugga Oberelchingen. Die Musik...