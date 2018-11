Soziales Großzügiger Rabatt fürs Ehrenamt

Senden / Niko Dirner

Akzeptiert wird die bayerische Ehrenamtskarte in Senden bereits seit Mitte Oktober. Engagierte Bürger, die das mit der Karte nachweisen können, können das See- und Hallenbad sowie die Eislaufanlage kostenlos nutzen – das ist der höchste Rabatt im Kreis. Nun hat das Landratsamt den von Bürgermeister Raphael Bögge vollzogenen Schritt anerkannt: Entsprechende Urkunden sind im Rathaus eingegangen und werden im Bad und in der Eislauf­anlage ausgehängt.

In den Urkunden bedankt sich Landrat Thorsten Freudenberger. „Für uns als Stadt Senden ist die Unterstützung der Ehrenamtskarte eine Selbstverständlichkeit“, sagt Bürgermeister Raphael Bögge. „Damit wollen wir ein kleines Dankeschön an die vielen engagierten Menschen in unserer Stadt zurückgeben. Denn sie sorgen für den Zusammenhalt und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Stadt.“

Das Interesse an der Ehrenamtskarte ist groß, sagt die Leiterin der städtischen Freiwilligenagentur, Melanie Gindler. Sie habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Informationsgespräche geführt. Weitere Akzeptanzstellen in Senden sollen folgen: „Wir haben noch die ein oder andere Idee und stoßen bei den Gesprächspartnern auf eine positive Resonanz“, sagt Bögge.