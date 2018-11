Kinderbetreuung Großtagespflege in Nersingen eröffnet

Großtagespflege in Nersingen eröffnet

Die Gäste sehen sich in der neu eröffneten Großtagespflege um. © Foto: Dave Stonies

Nersingen / Von Josefin Roggenbuck und Bianca Frieß

Eine Wimpelkette aus Stoff mit kindlichen Motiven durchzieht den Raum. An die Wand gelehnt wartet ein Plüschbär auf den nächsten kleinen Kuschelgast. Bücher über Reisen mit dem Zug, einen Ausflug zur Feuerwehr oder auf den Bauernhof liegen griffbereit. Am Donnerstag hat in Leibi die erste Großtagespflege eröffnet. Mit ihrer Kinderstub´n wollen Tanja Hillebrand und Jana Chmelar eine Alternative zum Kindergarten, dem klassischen Betreuungsangebot für Kinder, bieten.

Doch der Start der Beiden in die Selbstständigkeit hat für die Gemeinde Nersingen ganz praktische Gründe. Im Mai diesen Jahres wurde bekannt, dass 36 Plätze in der Kinderbetreuung fehlen.

Familiär und flexibel

Daraufhin warb auch das Landratsamt dafür, dass sich Personen als selbständige Tageseltern qualifizieren, um eine Alternative zu Neu- und Erweiterungsbauten von Kindertagesstätten in petto zu haben. Zusätzlich wollten die Gemeinderäte die Attraktivität der Tagespflege fördern. Sie beschlossen für 2018 eine Unterstützung von 20 000 Euro per Auszahlung in Gutscheinen.

Von dieser Unterstützung angesprochen, aber auch mit „richtig viel Schiss“, sagt Tanja Hillebrand, begannen die Kinderstub´n-Betreiberinnen ihre Planungen. „Wir wollten etwas machen, wo wir mit den Kindern gehen können“, erzählt Hillebrand und schüttelt noch kurz die Kissen mit den selbstgenähten Bezügen auf. Sie entschlossen sich für das wenig bekannte Konzept der Großtagespflege.

Im Gegensatz zu Kindertageseinrichtungen sind die Gruppen kleiner und es wird auf eine familiäre Atmosphäre gesetzt. In den vergangenen Jahren wurden im Landkreis Neu-Ulm jährlich im Schnitt 130 Kinder in der Tagespflege betreut. „Das schlagende Argument für die Eltern ist die Flexibilität“, erzählt Simone Gottwald-Blaser, im Landratsamt für Kindertagespflege zuständig.

„Bekanntere Formen sind zum Beispiel Tagesmütter, die Kinder in der eigenen oder angemieteten Wohnung betreuen“, sagt Hillebrand. Doch auch davon würden sie sich unterscheiden, da sie zum einen qualifizierte Fachkräfte sind. Sie selbst ist ausgebildete Erzieherin, Jana Chmelar staatlich anerkannte Kinderpflegerin. Zum anderen dürfen sie wegen ihrer Qualifikation gemeinsam fünf bis zehn Kinder betreuen, weswegen die Form auch Großtagespflege genannt wird.

„Für Eltern ist diese Betreuungsform eine qualitativ hochwertige Alternative“, sagt Nersingens Bürgermeister Erich Winkler. Auch, dass der Gemeinde damit ein wenig der Druck genommen wurde, verschweigt er nicht. Auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE teilte Hauptamtsleiter Fabian Sniatecki mit, dass derzeit noch acht Plätze in der Kinderbetreuung fehlen. Da er von den betroffenen Eltern aber nichts mehr gehört habe, gehe er davon aus, dass der Bedarf gedeckt sei.

Während sich die Gäste in den kindgerecht umgebauten Räumen einer Dreizimmer-Wohnung umschauen, wird in der Küche noch fleißig gebrutzelt. „Auch für unsere Kinder kochen wir immer frisch“, sagt Chmelar. So gab es bereits Kartoffelsuppe mit Würstchen, Kürbissuppe oder auch mal selbstgemachte Pizza. „Beim Vorbereiten, Tischdecken oder abräumen helfen uns die Kinder“, erzählt Chmelar weiter.

Solche Rituale, wie sie auch in der Familie vorkommen sollten, stärken die Entwicklung des Kindes. „Sieben Kinder sind gerade in der Betreuung. Unser jüngstes Kind ist ein Jahr und drei Monate alt, das Älteste ist fünf“, sagt Hillebrand. Da würden die Kleinen von den Großen lernen, aber auch umgekehrt.

Ein solches familiäres Erziehungskonzept wollen die beiden auch künftig verfolgen. So können sich die Kinder zum Beispiel beim Malen oder Basteln am kleinen Tisch unter der bunten Wimpelkette gegenseitig helfen.