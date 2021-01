In Senden werden eine neue Grundschule und eine Vierfach-Turnhalle gebaut. Der Stadtrat hat die Planungen zur Erweiterung des Schulzentrums an der Langen Straße am Dienstag auf den Weg gebracht. Die Investition beträgt voraussichtlich 30 Millionen Euro.Platz an den Grundschulen ist knapp„Es is...