Mittags lag am Freitag in der Ortsmitte von Bellenberg im Landkreis Neu-Ulm noch leichter Brandgeruch in der Luft. Am Abend zuvor hatte dort ein Großbrand auf dem Gelände einer ehemaligen chemischen Wäscherei ein Firmengebäude zerstört (wir berichteten). 112 Feuerwehrleute aus Bellenberg, Vöhr...