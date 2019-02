Germany’s Next Topmodel 2019 GNTM: Julia aus Illertissen will Topmodel 2019 werden

Illertissen / Bianca Frieß

Julia aus Illertissen ist bei Germany’s Next Topmodel 2019 dabei. Bisher war die 23-Jährige aber eher selten zu sehen.

Laufsteg und Fotoshooting, Zoff und Zickenkrieg – und mittendrin Julia aus Illertissen. Die 23-Jährige ist bei der 14. Staffel von Germany’s Next Topmodel (GNTM) dabei, die zurzeit auf Pro Sieben läuft. Und sie hat es immerhin schon mal unter die 26 besten Kandidatinnen geschafft. In der jüngsten Folge mussten die „Mädchen“ (O-Ton Model-Mama Heidi Klum) unter eisigen Bedingungen in den Alpen posieren. In wallenden, knalligen Kleidern.

Julia – ganz in Blau – hat das Ergebnis auf Instagram gepostet. „Ich liebe es“, schreibt sie dazu. Wieso sie überhaupt Topmodel werden möchte? „Um einfach anderen Mädchen Mut zu machen“, verkündet die Krankenpflegerin in einem Pro Sieben-Interview. „Man kann sein Ziel, wenn man an sich glaubt, immer erreichen.“ Sie hatte es früher auch nicht so leicht, erzählt die Illertisserin, die ihren Nachnamen momentan nicht nennen will. In ihrer Schulzeit hatte sie mit Übergewicht zu kämpfen, sei deshalb gehänselt worden.

Enttäuscht über kurze Sendezeit

Nach den ersten beiden GNTM-Folgen macht sich aber auch etwas Enttäuschung breit: Julia tauchte bisher nur am Rande der Sendungen auf. „Leider bin ich nur selten zu sehen“, schreibt sie auf Instagram. „Aber das wird sich hoffentlich noch ändern.“ Vielleicht liegt ihre eher kurze Sendezeit ja auch daran, dass sie sich nicht direkt in die (bei GNTM üblichen) Zickenkriege stürzt. „Ich gehe Streitereien aus dem Weg, ich beobachte das erst mal“, sagt Julia, die bis zu ihrer Teilnahme noch in einer Psychiatrie gearbeitet hat.

Am Donnerstagabend flimmert die nächste Folge der Staffel über die Bildschirme. Und dann wird es (O-Ton Pro Sieben) wieder „besonders heiß“. Die Models müssen auf einer Alm in Unterwäsche und knapper Dirndlbluse posieren. Und zwar zusammen mit einem „Male Model“ mit blonder Mähne und Lederhose, wie erste Bilder vom Shooting versprechen. Kreisch!

Das könnte dich auch interessieren: