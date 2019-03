Illertissen GNTM-Julia: „Ich bin nicht ehrgeizig“

Illertissen / Karin Mitschang

Auffallen, am besten mit Tränen, Streit oder der Hintergrund-Geschichte – das bringt Sendezeit bei Germany’s Next Topmodel (GNTM) auf Pro Sieben. Mit gerade mal 13 Sekunden kam Julia in der vorletzten Sendung vor. Die russischstämmige Krankenpflegerin aus Illertissen, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, durfte vergangenen Donnerstag zwei Sätze sagen, spielt bisher aber nur eine kleine Nebenrolle in der Primetime-Sendung. Die 23-Jährige nimmt’s gelassen. „Ich würde für Sendezeit kein Drama anfangen.“ Trotzdem prognostizieren die Youtuber „Die It-Girl Agenten“ einen Platz unter den besten zehn Model-Kandidatinnen des Jahres – in der Vergangenheit lagen sie mit diesen Voraussagen oft richtig.

Dass Julia, während eine Handvoll Kandidatinnen diese Woche noch mit den Dreharbeiten für die letzte Sendung beschäftigt sind, wahrscheinlich schon ausgeschieden ist, lässt sich auf ihrem Instagram-Profil ablesen. Dort posiert sie in deutsch aussehender Hecken-Kulisse oder vor einem „Apfelschorle“-Schild in einem kurzen Café-Video. Auf die Frage eines Nutzers, wie Heidi Klum privat sei, antwortet Julia in der Vergangenheitsform: Sie habe sie „leider nicht wirklich kennen gelernt, sie war immer hilfsbereit“.

In der Sendung schlägt sich Medien-Neuling Julia erstaunlich gut – obwohl sie im Gegensatz zu anderen Kandidatinnen der 14. Staffel wenig Erfahrung als Influencerin hat. Klicks und Likes bei sozialen Medien stehen dieses Jahr im Vordergrund der Sendung – von Kandidatin und Youtuberin Enisa, die bereits von Werbeeinnahmen lebt, konnte Julia sich Tipps holen, wie sie auf Anfrage mitteilt: Weil die erfolgreichsten Model-Anwärterinnen noch drehen, gibt Julia derzeit nur schriftlich Auskunft, schließlich könnte sie immer noch dabei sein. Von Enisa habe sie zum Beispiel gelernt, „dass es wichtig ist, seinen Instagram-Feed im Voraus zu planen“.

Erstmals in dieser Staffel konnten die Fans nach einem Fotoshooting auf Instagram abstimmen, wer in die nächste Runde kommen soll. Julia kam dabei auf den vierten Platz. Auch zu ihrem Gang auf dem Laufsteg zeigte Pro Sieben nur eine lobende Handgeste von „Model-Mama“ Klum, die die Illertisserin auch wieder in die nächste Sendung durchwinkte. „Es ist total aufregend, so viel gute Rückmeldung zu erhalten“, freut sich die 23-Jährige über den Erfolg. Nach GNTM möchte sie als Influencerin arbeiten und mit ihrem Freund nach Stuttgart oder München ziehen.

Schon 2014 hatte sich Julia auf Anraten von Freunden für die Sendung beworben und war eingeladen worden. „Ich habe mich aber dann doch für meine Ausbildung entschieden und abgesagt.“ Krankenschwester werde immer ihr Traumjob bleiben – doch nach der Ausbildung sei sie „total unglücklich im Job“ in einer Psychiatrie gewesen, wegen schlechter Vergütung und Arbeitszeiten. „Das macht mich traurig! Das Arbeiten am Limit steht an der Tagesordnung, und es ist nicht mehr möglich, die Arbeit gewissenhaft zu erledigen“, sagt Julia. Durch den Personalmangel hatte die junge Frau „nicht mal Zeit, fünf Minuten zuzuhören und musste direkt ins nächste Zimmer eilen. Wie fühlt man sich dann als Patient, wenn nicht mal die Schwester ein offenes Ohr für dich hat?“ Deshalb plädiert Julia für einen Stopp der Privatisierung deutscher Krankenhäuser und eine staatliche Lenkung ohne Profit­orientierung.

Chance, die Welt zu sehen

Die „Flucht“ in die Glitzerwelt von Heidi Klum hat die Illertisserin „irgendwie gereizt, und deshalb musste ich es ausprobieren, und siehe da, es macht mir total viel Spaß“, schreibt sie auf Instagram, wo sie auch ihre Schulnoten erwähnt (siehe Info). „Ich bin nicht ehrgeizig, und das stört mich an mir selber.“ In kurzer Zeit sehr viel von der Welt zu sehen „und mit verschiedenen Künstlern zusammen arbeiten“, diese Chance wolle sie nun nutzen. „Irgendwann werde ich jedoch mit Freude wieder in meinen ,normalen’ Job gehen.“