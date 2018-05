Leben Glücklich fern der Heimat

Vöhringen / Ingrid Weichsberger

Seit 27 Jahren leben Christine und Dieter Kunze in Schwaben, heute feiern sie in Vöhringen-Illerzell ihre Goldene Hochzeit. Daheim war das Ehepaar bis zur Öffnung der Zonengrenze in Altenburg in Thüringen. Danach wurden beide arbeitslos und siedelten um.

Der „Anker“ war eine Freundin in Senden. Christine sowie Dieter Kunze fanden im dortigen katholischen Pflegeheim Arbeit. Inzwischen sind sie im Ruhestand. „Diese Arbeit habe ich mit Freude gemacht“, sagt die 70-jährige Jubilarin. Ihr Mann, 73, sorgte als Hausmeister für Ordnung.

Das Paar versteht sich gut mit Tochter, Schwiegersohn und den beiden Enkeln. Beide reisen sehr gerne, zum runden Hochzeitstag geht es nach Irland.