Bildung Gleichberechtigte Schulen in Vöhringen gefordert

Vöhringen / Stefan Czernin

Eltern und Elternbeirat machen sich Sorgen um die Zukunft der Vöhringer Grundschule Nord. Darum hatten sie CSU-Rat Michael Neher zu einem Gespräch eingeladen. Neher berichtete nun im Stadtrat über die Befürchtungen. Hintergrund ist, dass die Schülerzahlen an den Grundschulen Nord und Süd auseinanderklaffen: 382 Grundschüler gebe es derzeit in Vöhringen, so Neher. 257 an der Grundschule Süd, 125 an der Grundschule Nord. „Unsere Konzeption ist aber, dass wir zwei gleichberechtigte Schulen haben.“ Neher forderte die Verwaltung auf, bald darüber zu berichten, was die Ursachen dieser Entwicklung sind – und wie die Stadtverwaltung gegensteuern will.

An beiden Grundschulen gibt es einen Hort, in dem die Kinder nach Unterrichtsende bis 17 Uhr bei Bedarf betreut werden. An der Grundschule Süd ist jedoch zusätzlich eine durchlaufende Ganztagesklasse mit Unterricht bis 15.30 Uhr eingerichtet. Es sind dort – gegen ursprüngliche Beteuerungen – also insgesamt vier Klassen dazugekommen, kritisiert der Elternbeirat der Grundschule Nord.

Keine Kombiklassen

Dessen Mitglieder befürchten eine schleichende Abwertung ihrer Schule, sollte sich der Trend bei den Schülerzahlen fortsetzen. Weil Geld und Lehrerstellen daran gekoppelt seien. Besuchen weniger Kinder die nördliche Schule, werden die Ressourcen geringer, in der Folge müssten vielleicht Zusatzangebote und Arbeitsgruppen gestrichen und Kombiklassen eingerichtet werden, erklärten Elternvertreter im Gespräch am Rande der Sitzung.

Bürgermeister Karl Janson bemühte sich, die Befürchtungen zu zerstreuen: „Es wird keine Kombiklassen geben.“ Allerdings könne er die Eltern auch nicht davon abhalten, wenn sie ihre Kinder lieber auf eine Ganztagsschule schicken.