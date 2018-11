Gewerbe Gesucht: Magnet für Innenstadt

Senden / Niko Dirner

Eigentlich dürfte es die Ballung von Geschäften im Sendener Norden gar nicht geben. So sagte es am Dienstag im Stadtrat der IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar. Denn Senden sei ja bis vor fünf Jahren ein Siedlungsschwerpunkt – heute Mittelzentrum – gewesen, dafür seien solche Einkaufsflächen nicht vorgesehen. Aber der Sendener Norden ist nun da, ist „Fakt“, sagte Stipar, und daran müsse sich die Gestaltung der Innenstadt orientieren.

Eben dort, und deshalb war der IHK-Vertreter im Rat, verzeichnet das jüngste Einzelhandelskompendium der IHK eine bessere Entwicklung. Wurden 2013 donnerstags 1504 Passanten gezählt, 46 Prozent davon mit einer Einkaufstasche, kamen 2017 schon 2347 Besucher in die Innenstadt, auch der Anteil mit Einkaufstasche stieg auf 55 Prozent. Ähnlich der Samstag: Von 544 Passanten, 55 Prozent mit Einkaufstasche, stieg die Zahl 2017 auf 849 Besucher. Der Anteil mit Einkaufstasche blieb gleich. Allerdings hat seit der Zählung die Müller-Filiale in der Innenstadt geschlossen, ein Magnet fehlt also.

Einen solchen Frequenzbringer aber brauche es in Senden-City, meinte Stipar. Platz für große Handelsgeschäfte, räumte er auf Nachfrage von Walter Wörtz (CSU) ein, sei nicht vorhanden. Doch es gebe „intelligente“ Konzepte, die Einkaufserlebnis und Aufenthaltsqualität verbinden. Das könnte ein Vorteil gegenüber dem Norden sein. Auch die Überlegung, an der Hauptstraße verstärkt auf Dienstleistungen zu setzen, etwa Ärzte und Banken anzusiedeln, sei „eine gute Strategie, um einen Gegenpol zu bilden“, sagte IHK-Expertin Franziska Behrenz. Die Frequenz sei da.

Auch Bürgermeister Raphael Bögge verbreitete Optimismus: Das kürzlich eröffnete indische Restaurant im Bürgerhaus sei ein „Alleinstellungsmerkmal“, der neue Spielplatz und mehr Grün seien von Vorteil. „Senden ist auf einem guten Weg“, sagte Stipar. Das jüngst beschlossene Einzelhandelskonzept biete „Planungssicherheit“ für Investoren.