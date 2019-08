Es gibt immer weniger Landwirte in Senden – aktuell sind es etwa 17 aktive Betriebe. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns zu Wort melden“, sagte Ortsbäuerin Katja Ölberger, die auf ihrem Betrieb Kartoffeln anbaut und selbst vermarktet. „Wir brauchen Gehör.“ Der Bayerische Bauernverband hatte die Sendener Landwirte darum zu einem Gespräch mit Bürgermeister Raphael Bögge auf den Hof der Familie Ölberger nach Wullenstetten eingeladen – dabei ging es durchaus kontrovers zu.

Flächenverbrauch beschäftigt die Landwirte

Ein Thema, das den Landwirten unter den Nägeln brannte: Flächenverbrauch. Wenn neue Gewerbe- und Wohngebiete ausgewiesen werden, gehe das oft zu Lasten landwirtschaftlich genutzter Gebiete. „Wir müssen mit unseren Flächen sinnvoll umgehen“, sagte Ölberger. Bögge sprach von einem Spagat zwischen Gewerbe, Wohnraumentwicklung und Landwirtschaft. „Damit die Stadt sich entwickeln kann, brauchen wir alles“, sagte er. „Das ist ein Thema, das man gemeinsam abwägen muss.“ Gleiches gelte auch für die Planung einer möglichen Osttangente, über die sich ein Besucher echauffierte – wegen des Flächenverbrauchs, zudem werde mit der Umgehung ein Naherholungsgebiet zerstört. „Das ist unsere Heimat, unsere Flur.“

Katja Ölberger brachte in Sachen Flächennutzung einen Vorschlag ein: Man könnte auch Ökopunkte für Naturschutzmaßnahmen wie Blühstreifen und Lerchenfenster vergeben, anstatt immer mehr Ausgleichsflächen auszuweisen. „Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um eine andere Art von Ausgleich zu schaffen“, antwortete Bögge. „Denn Fläche ist nicht beliebig vermehrbar.“

Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wird kritisiert

Ein weiteres Thema: das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. „Wir sind ja jetzt gesegnet mit Auflagen“, sagte Kreisobmann Andreas Wöhrle. „Aber was tut die Stadt Senden, um die Artenvielfalt zu verbessern?“ In Bebauungsplänen werden Steingärten mittlerweile verboten, erklärte der Bürgermeister. Außerdem sollen in der Stadt Grün- und Blühstreifen angelegt werden, „wo es sinnvoll ist“.

Selbstvermarkterin Ölberger brachte die Sprache anschließend auch auf den regionalen Einkauf: „Wie kann man die Bevölkerung dazu bewegen?“ Die Stadt versuche, bei Anschaffungen und Aufträgen „auf regionale Produkte zu achten“, antwortete Bögge – etwa bei Geschenken für Jubilare. „Wir müssen für das Thema sensibilisieren und das positiv vorleben.“ Zudem könnte man bei Märkten wie dem Herbstmarkt gemeinsam für regionale Produkte werben. „Da unterstützen wir auch als Stadt.“

Am Ende waren die Veranstalter zufrieden mit dem Gesprächsabend, der in dieser Form in Senden zum ersten Mal veranstaltet wurde. „Wir hoffen, dass diese Runde mal wieder stattfinden kann“, sagte Ölberger. „Vielleicht in einem zweijährigen Rhythmus.“

