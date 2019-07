Weil eine Zufahrt ins Illertisser Zentrum wegfällt, kommen weniger Kunden in die Läden. Was die Besitzer dagegen unternehmen. Illertisser Einzelhändler leiden unter der Sperrung der Vöhlinstraße. Die direkte Zufahrt von der Autobahn herunter zum Stadtkern wird derzeit saniert. Obwohl die Anfahrt zu den Geschäften aus einer anderen Richtung eigentlich frei ist, kommen derzeit weniger Kunden in die betroffenen Geschäfte...