Kindergarten Generalunternehmer soll in Weidenstetten bauen

Generalunternehmer soll in Weidenstetten bauen

Weidenstetten / Petra Lehmann

In der letzten Sitzung des Jahres hat der Weiden­s­tetter Gemeinderat eine wichtige Vorentscheidung für den Bau des neuen Kindergartens am Trutteltäle getroffen. Demnach soll ein Generalunternehmer mit dem Vorhaben betraut werden. Einige Räte sehen zwar ein gewisses Risiko darin, das Projekt in die Hand eines Unternehmens zu legen. Die Vorteile wie weniger Aufwand für die Gemeindeverwaltung sowie gute Erfahrungen mit einem Generalunternehmer beim Bau des Geschäftshauses Ulmer Straße 42 wogen die Bedenken der Gemeinderäte jedoch auf.

Bürgermeister Georg Engler wurde schließlich vom Gemeinderat beauftragt, die Zuschussanträge für das auf drei Millionen Euro veranschlagte Vorhaben sowie die Ausschreibung vorzubereiten. Das Gremium sprach sich außerdem für eine Photovoltaik­anlage auf dem Dach der Kindertagesstätte aus. Auf diese könnte auch verzichtet werden, sagte Engler, sollte die angedachte Nahwärmeleitung von der Schule oder der Dorfwiesenhalle zum Kindergarten gebaut werden.

Was die Gestaltung des Außenbereichs betrifft, will Engler Kontakt mit einem Spielplatzhersteller aufnehmen. Alternativ könnte auch der Verwaltungsverband Langenau die Planung übernehmen. Beides wäre deutlich billiger, als einen Landschaftsarchitekten zu beauftragen. Darin ist sich der Gemeinderat einig.

Zufahrt klären

Das neue Wohngebiet „Steig II“ westlich der Ulmer Straße könnte größer werden als bislang geplant. Voraussetzung ist eine Zufahrt über Ulmer Straße und Sinabronner Weg. Ob eine solche Erschließung von der Ulmer Straße her, die eine Landesstraße ist, möglich und genehmigungsfähig ist, will Bürgermeister Engler mit dem Verwaltungsverband Langenau abklären.

Bei einem Informations-Abend Ende November hatten sich viele Bürger für diese größere Variante ausgesprochen, im Gemeinderat herrscht jedoch Uneinigkeit. Der bisherige Entwurf des Bebauungsplans sieht zehn Bauplätze für Ein- und Mehrfamilienhäuser vor.