Stadtrat Christoph Koßbiehl (SPD) scheidet zum 29. Oktober aus dem Gremium aus. Das beschlossen die Vöhringer Räte auf dessen eigenen Wunsch. Koßbiehl selbst, der aus persönlichen Gründen zurücktritt, war in der Sitzung nicht anwesend. Aufgrund des Wahlergebnisses vom März ist Ex-Stadtrat Edmund Klingler der erste Nachrücker. Er muss die Wahl noch schriftlich annehmen. Klingler soll in der nächsten Vöhringer Stadtratssitzung am 29. Oktober vereidigt werden.