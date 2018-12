Glaube Gelübde am Weihnachtstag

Matthias Sauter

Krippenausstellungen haben Tradition in Roggenburg. Seit knapp 20 Jahren zeigt das Kloster mit Vereinen vielfältige Darstellungen der Geburt Christi, die stets von tausenden Gästen bestaunt werden. In der Weihnachtszeit 2018/2019 fällt die Zusammenarbeit mit Kripplern aus der Region erstmalig aus: „Wir haben keinen Verein gefunden, der mit uns die Ausstellung organisiert“, sagt Pater Roman Löschinger, Direktor des Bildungszentrums. Auf eine Sonderschau müssen Krippen-Freunde aber nicht verzichten: In Kooperation mit dem Kreis Neu-Ulm präsentiert das Bildungszentrum in den kommenden Wochen die Klosterkrippe und eine Auswahl an Jesulein.

Die orientalische Klosterkrippe hat ein Roggenburger Ehepaar dem Prämonstratenser-Orden vor wenigen Jahren geschenkt. Alle 180 Figuren stammen von dem Schnitzer Alois Gleinser aus Tirol, der das Kunstwerk zwischen 1980 und 1990 anfertigte. „Eine prachtvolle, erzählfreudige Krippe“, schwärmt Pater Roman.

Er verweist darauf, dass auf der Fläche von gut vier Quadratmetern mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt werden. „Es wird nicht nur die Geburtsszene, sondern beispielsweise auch die Ankunft der Könige oder die Flucht nachgestellt.“ Viele Figuren existieren sogar doppelt und können beim Aufbau für verschiedene Szenen genutzt werden. Auffällig sei „ein großer Auflauf an verschiedenen Tieren“, die überwiegend im vorderen Bereich der Krippe zu sehen sind.

Die Jesulein-Darstellungen stammen aus einer Schenkung von Maria Haller aus Villingen-Schwenningen. Teil der Ausstellung sind verschiedene Fatschenkinder, die in Frauenklöstern von Nonnen als „Schöne Arbeiten“ hergestellt wurden. Es handelt sich um prächtig geschmückte wächserne Christkinder, deren Leib mit Binden gewickelt wurde. Zudem werden Prager Jesulein gezeigt, die schon vor Jahrhunderten in Kirchen zur Verehrung aufgestellt wurden. Kopien der Original-Figur waren Ziele von Wallfahrern in Oberschönenfeld, Holzen und bei den Englischen Fräulein in Mindelheim. „Die Jesulein-Kinder sollen Weisheit ausdrücken. Für die Darstellungen werden bewusst Kleinkinder und keine Säuglinge oder Babys verwendet“, erklärt Museumsleiter Walter Wörtz.

Erinnerung an das Jahr 1121

Mit der Schau möchten die Veranstalter auf die enge Verbindung des Prämonstratenser-Ordens zum Weihnachtsgeschehen aufmerksam machen. Am Weihnachtstag des Jahres 1121 legte der Ordensgründer Heiliger Norbert mit seinen Gefährten seine Gelübde ab, anschließend breitete sich die Gemeinschaft rasch über ganz Europa aus.

Der Weißenhorner Künstler Franz Martin Kuen malte für das Reichsstift Roggenburg die Ordensgründung als Thesenbild. „Noch heute feiert der Konvent davor den Heiligen Abend“, verrät Pater Roman. Eine Abbildung des Originals ist zusammen mit einem weiteren Entwurf Kuens, der die Anbetung der Heiligen Drei Könige zeigt, in den Ausstellungsräumen zu finden. Auf die erste Professfeier an Weihnachten 1121 weist außerdem ein Ölgemälde von Gaspar de Crayer aus dem Jahr 1655 hin.

Abgerundet wird die Schau durch einen kuriosen „Weihnachtsautomaten“. Nach Geldeinwurf ertönt ein Glockenspiel, außerdem erscheint ein Christkind und segnet den Spender. „Der Automat ist im Besitz der Pfarrei und wurde vor einiger Zeit extra gerichtet“, sagt Pater Roman. Die gesammelten Gelder kommen der Sternsinger-Aktion zu Gute.