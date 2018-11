Volkstrauertag Geläuterter Patriotismus gegen nationalradikale Bedrohung

Kreis Neu-Ulm / Patrick Fauß

Kriegszittern“ hatte man es früher genannt. Heute spreche man von „posttraumatischer Belastungsstörung“. Landrat Thorsten Freudenberger erinnerte in seiner Rede zum Volkstrauertag an der Kriegsgräberstätte in Reutti an die Schrecken des Ersten Weltkriegs, der am 11. November vor 100 Jahren zu Ende ging. 17 Millionen Soldaten und Zivilisten verloren damals ihr Leben. 70 Millionen Menschen waren unter Waffen. Er erinnerte daran in deutlichen Worten: „Kommissar Gereon Rath liegt neben der Kloschüssel und krümmt sich. Sein ganzer Körper zittert.“ Er ist ein gebrochener Mann im Kampf mit seinen Erinnerungen. Erinnerungen an die schrecklichen Kriegstage des Ersten Weltkrieges, an Blut, an Leichen. Gereon Rath ist die Hauptfigur in der TV-Erfolgsserie „Babylon Berlin“, deren 16 Folgen vom 30. September bis zum 8. November dieses Jahres zu sehen waren.

Sprache wird aggressiver

„Aggression, Gewalt und Kriege entstehen aus Feindbildern – die Würde des Individuums wird getilgt“, sagte Freudenberger. Anonymisierten und damit entpersonalisierten Gruppen werden pauschal gefährliche Attribute zugeschrieben. Es werde unterstellt, dass eine vermeintlich feindliche Gruppe die eigene wirtschaftlich übervorteilen, politisch infiltrieren, religiös missionieren und militärisch einnehmen möchte. Die Sprache werde aggressiver. Menschen müssten dann „weg“, Gegner „gejagt“ werden. Gerade in sozialen Medien herrsche eine Sprache vor, die jeglicher Beschreibung spotte. Angst und Hass scheinen eine angeblich berechtigte Gegenwehr zu legitimieren. Dies führe, so Freudenberger, letztlich „zu Unfrieden in unserem Land“. Auch in Deutschland breiteten sich Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit aus.

Freudenberger rief dazu auf, gemeinsam für die Demokratie einzutreten, Menschen nicht zu verunglimpfen, sondern ihre Würde zu achten. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker habe dazu eine Definition gefunden. Demnach ist der Nationalist „einer, der die anderen hasst“. Der Patriot dagegen einer, der das eigene Land liebt und den Patriotismus der Nachbarn achtet. Freudenberger dazu: „Wir brauchen einen aufgeklärten, geläuterten, menschlichen und freiheitsfreundlichen Patriotismus gegen die nationalradikale Bedrohung. Wir müssen uns zeigen, denn wir sind mehr.“ Das Grundgesetz mit seinen Werten gebe dabei Orientierung. Es verbriefe die freiheitlich-demokratische Grundordnung – „unser humanistisches, europäisches Erbe sowie unser Menschenbild, in dessen Zentrum das Individuum und der mündige Bürger stehen“.

In diesem Geist solle der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht werden. Aus Anlass des 100. Jahrestags zum Ende des Ersten Weltkriegs war auch eine Delegation des Nationalverbands mit Veteranen aus Villecresnes, der französischen Partnerstadt von Weißenhorn, angereist. In deren Beisein und zum Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ der Schützenkapelle Reutti legte Freudenberger einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten nieder. Abordnungen mit Fahnenträgern zahlreicher Veteranen und Reservistenvereine aus dem Landkreis hatten die Feier des Landkreises begleitet. Etwa 200 Besucher waren gekommen.