Adventsrätsel Geheimnisvolle Krippen im Weißenhorner Wald

Weißenhorn / Claudia Schäfer

Im Weißenhorner Forst weihnachtet es wieder. Erneut haben Unbekannte im Wald mehrere Krippen aufgebaut.

Ein Spaziergang in der Nähe der 14-Nothelfer-Kapelle nördlich des Waldfriedhofs in Weißenhorn ist in diesen Tagen ein besonderes Erlebnis. Immer wieder lassen sich am Wegesrand kleine und größere Darstellungen der Geburt Jesu finden. Manche Krippen verbergen sich zwischen den Wurzeln eines umgestürzten Baumes, andere sind in einem hohlen Stamm platziert, wieder andere stehen einfach auf dem Waldboden, mit ein paar kleinen Stöcken als Dach des Stalls. Die Figuren sind aus Kunststoff oder Holz, oft ziert der Stern von Bethlehem die Krippe.

Mindestens ein halbes Dutzend sind es bisher, im vergangenen Jahr waren es rund zehn, die Stadtförster Max Miller gezählt hat, andere sprechen von weit über einem Dutzend. In der Adventszeit tauchen die Krippen auf, immer wieder eine neue. Bis Lichtmess am 2. Februar sind dann alle wieder verschwunden. An diesem Tag endet nach dem alten liturgischen Kalender der katholischen Kirche die Weihnachtszeit.

Wer die Krippen aufstellt, weiß keiner genau. Spaziergänger, die öfter im Wald unterwegs sind, vermuten Kindergärten, Vereine, einzelne Familien hinter der Aktion. Doch genauer möchte es eigentlich keiner wissen. Weil gerade dieses Unbekannte „ja auch den Reiz der Sache ausmacht“, wie eine Hundebesitzerin sagt.

Kein neues Phänomen

Die Krippen im Wald sind kein neues Phänomen. Der Stadtförster kann sich daran erinnern, schon vor zwei Jahrzehnten auf einzelne Krippen gestoßen zu sein. Dass es über die Jahre mehr geworden sind, liegt wohl daran, dass über die sozialen Medien wie Facebook immer mehr Leute vom inoffiziellen „Weißenhorner Krippenweg“ erfahren – und der eine oder andere dann selbst mitmacht und eine Krippe im Wald aufstellt.

Auch Josef Duile, Krippenexperte aus dem benachbarten Pfaffenhofen, erinnert sich daran, dann er schon „vor Jahren“ von einem älteren Herrn auf die Krippen im Weißenhorner Forst angesprochen wurde. Den Pfaffenhofer Krippenliebhaber freut es, dass immer mehr Menschen auf die Krippen aufmerksam werden und auch selbst aktiv werden. Denn egal ob aus Kunststoff, Ton, Holz oder Karton, jede Krippe im Wald sorge für „eine ganz besondere Atmosphäre“, so Duile. „Die Stimmung, die von diesen Krippen ausgeht, ist eine tolle Sache.“

Natürlich sei er als echter schwäbischer „Krippeler“ froh um die positiven Reaktionen der Menschen auf die ungewöhnlichen Krippen. „Daran sieht man, dass die Leute noch nicht ganz verlernt haben, sich an einfachen Dingen zu erfreuen.“

Die brennenden Kerzen, die manche Krippe schmücken, besorgen den Stadtförster. Die sehen zwar stimmungsvoll aus, können aber brandgefährlich werden. Auch im Winter und gerade in einem trockenen Jahr wie 2018 ist die Waldbrandgefahr nicht zu unterschätzen. Deshalb schaut Miller immer wieder im Wald nach dem Rechten und löscht brennende Kerzen. Diese zusätzliche Arbeit für den Förster müsse ja nicht sein, meint Josef Duile: Ein kleines batteriebetriebenes Licht tue es doch auch.

