Die Geflügelpest breitet sich in Europa immer weiter aus. In Bayern sind – Stand 3. Februar – vier Fälle bei Wildvögeln in den Landkreisen Starnberg, Passau, Landsberg am Lech und Haßberge nachgewiesen. Deutschlandweit sind bislang mehr als 600 Fälle bei Wildvögeln amtlich festgestellt wor...