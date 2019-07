Ein neuer Küchenmeister übernimmt das Traditionslokal Krone in Illertissen. Und er hat einiges damit vor. Handwerker sind in der „Krone“ im Illertisser Stadtkern am Werk, sie führen Verschönerungsarbeiten aus. Die Tür zum Gasthof steht offen, in einem Aushang neben dem Eingang wird nach Servicekräften und Küchenhilfen gesucht. Es kommt wieder Leben in das traditionsreiche Haus, das mit seinem e...