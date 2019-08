Was für eine Vielfalt an Farben und Formen, gewachsen in nur vier Monaten: Wer auf der Illertisser Jungviehweide die beiden je einhundert Quadratmeter großen Kabinettsgärten der „Einjährigen“ ansteuert, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Im April noch nackte Erde, im August ein über...