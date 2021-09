Vor dem Landgericht in Memmingen hat am Montag eine Verhandlung vor der zweiten Strafkammer begonnen, in der es um eine versuchte schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung am 23. Januar in Nersingen geht. Wie Jürgen Brinkmann, Vizepräsident des Landgerichts und Pressesprecher, auf Anfrage mittei...