Am Mittwoch ruhte die Baustelle in der Holzheimer Bauerngasse komplett. Dort werden gerade die Leitungen für das Holzheimer Fernwärmenetz verlegt. Nur aus einer Baugrube an der Gaststätte Bierstüble drangen Arbeitsgeräusche. Unter einem Sonnenschutz waren dort drei Archäologen einer Günzburge...