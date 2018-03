konzert Fulminanter Ersatztermin: „Da Huawa, da Meier und I“

Senden / pf

„Da Huawa, da Meier und I“ sind am Samstag im Sendener Bürgerhaus aufgetreten. Ein fulminanter Auftritt, der bei den rund 500 Zuschauern für Begeisterung und entsprechenden Applaus sorgte. Christian Maier („da Huawa“), Matthias Meier („da Meier“) und Sepp Haslinger („I“) arbeiteten im vollen Saal auch aktuelle Themen wie Zeitgeist und Heimat musik-kabarettistisch auf. Dazu nahmen sie allerlei Instrumente zur Hand und unterhielten ihre Zuschauer mit amüsanten Sprüchen, vorgetragen in bestem Niederbayrisch. Eigentlich hätten die Drei bereits im November in Senden aufgetreten sollen. Weil eines der Ensemblemitglieder damals krank war, fand das Konzert nun am Samstag statt.