Es klemmt nur an den Parkplätzen“, sagt Renate Prasser am Tag nach der Illertisser Bauausschuss-Sitzung enttäuscht. Sie ist am Dienstag in den Ausschuss gekommen, weil dort über ihren geplanten Waldseilgarten am Trimm-Dich-Pfad nahe der Autobahn 7 beraten wurde. Und das Projekt dort einen für...