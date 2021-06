Am Mittwoch beginnt auch in Weißenhorn die Badesaison. Nachdem die Inzidenz-Zahlen dies im Landkreis Neu-Ulm zulassen, kann es wieder losgehen im städtischen Freibad – allerdings wie schon im vergangenen Jahr mit Einschränkungen. Rein darf nur, wer komplett geimpft ist oder einen negativen C...