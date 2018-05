Moment mal Franz-Clemens Brechtel: Ein Mann, eine Stimme

Matthias Sauter

Franz-Clemens Brechtel ist seit Jahrzehnten auf der politischen Bühne zu Hause. Von 1996 bis 2014 war er Bürgermeister in Roggenburg. Seit seinem Abschied aus dem Rathaus engagiert sich der 65-Jährige in der Kreispolitik: Als CSU-Fraktionsvorsitzender im Neu-Ulmer Kreistag halten ihn derzeit Themen wie der Nuxit in Atem.

Doch nicht nur in der Politik gibt Brechtel den Takt vor: Der leidenschaftliche Musiker ist seit zehn Jahren Dirigent der Emershofer Stadelmusikanten. Also tauscht der Illerberger häufig Sitzungssaal und Anzug gegen Festzelt und Tracht. Für Brechtel haben seine musikalischen und politischen Tätigkeiten vieles gemein: „Man muss Wurzeln haben und standfest sein“, sagt er und fügt augenzwinkernd hinzu: „Außerdem sollte man sowohl in der Politik als auch in der Musik schräge Töne vermeiden.“

Apropos Töne: Wenn Brechtel mit seinen Stadelmusikanten auftritt, dann gibt es nicht nur klassische Blasmusik zu hören. Der frühere Rathauschef sieht sich als Stimmungsmacher, der auch gerne mal zum Mikrofon greift. So geschehen am vergangenen Sonntag beim Grafertshofer Dorffest: Voller Inbrunst stimmte er Unterhaltungs-Klassiker wie „Auf der Vogelwiese“ oder „Die Fischerin vom Bodensee“ an – und brachte das Bierzelt zum Kochen. Zu den gesang­lichen Höhepunkten zählte der Bozener Bergsteigermarsch mit alpenländischer Jodel-Einlage. Sein musikalisches Können kommt nicht von ungefähr: Im Alter von fünf Jahren erlernte Brechtel Klavier, es folgten Klarinette, Saxophon, Gitarre und Keyboard.

Brechtel wurde stellvertretender Dirigent der Musikkapelle Illerberg/Thal, leitete Chöre, spielte in Bands. „Die Musik begleitet mich das ganze Leben lang“, sagt er. Wer den CSUler auf der musikalischen Bühne erleben möchte, nur zu: Am 1. Juni dirigiert und singt er in Attenhofen, am 3. Juni in Christertshofen, am 13. Juli im Riedhof nahe Bellenberg und am 19. August in Biberberg. Gaudi und Unterhaltung sind mit Brechtel garantiert.