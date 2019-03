Der Konflikt zwischen den Fraktionen im Stadtrat und Bürgermeister Raphael Bögge in Senden spitzt sich weiter zu. In einem Pressegespräch haben die Fraktionsspitzen gestern Bögge gemeinsam vorgeworfen, immer neue Ideen à la Sozialkaufhaus auf dem Weberei-Gelände zu produzieren, anstatt der Verwaltung die Möglichkeit zu lassen, bereits beschlossene Projekte abzuarbeiten. Neuestes Beispiel: die Einladung zu Stadtteilgesprächen.

Was gilt es zu erledigen? Als Beispiel nannte Stadtrat Bernd Bachmann (SPD), dass man das gesetzte Ziel, die Zahl der Einwohner auf 25 000 zu erhöhen, schon allein durch die anvisierte Nachverdichtung erreichen werde. Künftige Wohnbauprojekte würden noch mehr Einwohner bringen, „und für diese Leute und ihre Kinder müssen wir Infrastruktur schaffen“.

Auch auf die Schulen gelte es, das Augenmerk zu richten, ergänzte die CSU-Fraktionssprecherin Claudia Schäfer-Rudolf. Ihre Fraktion habe bezüglich der Schulplanung einen Antrag gestellt und sieht diesen aus den genannten Gründen nicht flott genug bearbeitet. Helmut Meisel (Grüne) sieht sich bezüglich der Kindergartenförderung hinters Licht geführt: Gemäß Bundes-Investitionspakt „Integration im Quartier“ gebe es sehr wohl die Möglichkeit, Kindergarten-Neubauten zu fördern.

Auf Anfrage steht Raphael Bögge zu den Stadtteilgesprächen. „Das ist mir wichtig.“ Bezüglich der Förderung habe er sich nun für eine Prüfung an die Regierung von Schwaben gewandt. „Bis zum 15. März können wir beantragen“, gerne könne man sich aus dem Stadtrat mit neuen Erkenntnissen an ihn wenden. Das Konzept für das Sozialkaufhaus habe er geschrieben und nicht die Verwaltung blockiert. Dem CSU-Antrag werde man entsprechen, „aber da warten wir die neuesten Anmeldezahlen an den Schulen ab und berichten im Sommer mit fortgeschriebenen Daten“.