Eine Zahnbürste, ausgemusterte Kleidung, eine Packung Nudeln und ein Teddybär: Derzeit landen jede Menge Hilfspakete in den von der Flut betroffenen Regionen. Zu gebrauchen sind sie oft nicht. Der Rotary-Club Illertissen Iller-Günz verfolgt bei seinen Sammlungen am Mittwoch und Donnerstag in Bellenberg und Illertissen einen anderen Ansatz.