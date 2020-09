Momentan gibt es keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden: So viel kann die Polizei inzwischen über den Stand der Ermittlungen zum Flugzeugabsturz bei Weißenhorn am 7. August sagen. Die genaue Ursache des Unfalls ist immer noch unklar, die Arbeiten an einem entsprechenden Gutachten dauern an,...