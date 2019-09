Unabwendbar wäre der Punkt gekommen, an dem die Bäckerei Kiechle, die in Bellenberg ihren Hauptsitz hat, ihre Produktionskapazitäten hätte ausbauen müssen. Sechs Filialen waren inzwischen zu beliefern. Die fortwährende Expansion ist mittlerweile fast schon in die DNA der Branche eingeschrieben...