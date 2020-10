Vor 15 Jahren hat Jens Hagg ein Dorfwirtshaus im Stil eines irischen Pubs in den elterlichen Garten gebaut. Bekannt ist es in der Region für seine Pub-Livekonzerte. Heute beschäftigt der 43-Jährige 30 Mitarbeiter. Und baut sein Gasthaus, das Fiddler’s Green in Pfaffenhofen, weiter aus. „15 Ja...