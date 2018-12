Silvester Feuerwerk von Profis in Weißenhorn

Weißenhorn / swp

Wie bereits zu Beginn des Jubiläumsjahres 2010 wird es in Weißenhorn zum kommenden Jahreswechsel wieder ein professionelles Feuerwerk geben. Das hat das Rathaus jetzt mitgeteilt. Geplant ist demnach ein „Musik-Brillant-Feuerwerk“ im Bereich des Haupt- und Kirchplatzes. Ein großes, professionelles Feuerwerk, heißt es zur Erklärung, sei „wesentlich beeindruckender als die handelsüblichen Knaller und Raketen“, die in den Geschäften gekauft werden können. Es gäbe aber noch weitere Gründe, warum die Bürger an Silvester 2018 auf ihr privates Feuerwerk verzichten sollten.

Zum einen diene das dem Umweltschutz, verursache doch jede einzelne Rakete und jeder einzelne Böller zusätzlichen Müll. Gerade in den heute sehr beliebten Kombipaketen sei viel Plastik verarbeitet. Ein Material, das sich sehr langsam zersetzt und daher sehr schädlich für die Umwelt sei. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: „Während wir uns während des Jahres für Plastikvermeidung einsetzen, scheinen wir plötzlich alles zu vergessen, wenn es um Silvester geht.“ Zudem: Zwei Drittel der in Deutschland abgebrannten Böller stammen aus China und werden über den Schiffsweg nach Deutschland transportiert. Das sei auch nicht gerade umweltfreundlich.

Besser für die Luft

Zweitens erhöhe sich durch die vielen Knaller und Raketen, die in der Neujahrsnacht gezündet werden, massiv die Belastung mit Feinstaub in der Stadt. Bis zu 4000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft werden an einem solchen Abend gemessen, heißt es. Die Höchstgrenze für Feinstaub liege in Städten bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. In der Silvesternacht würden insgesamt laut Bundesumweltamt 5000 Tonnen Feinstaub produziert.

Drittens spreche die Sicherheit für ein professionelles Feuerwehr. Jedes Jahr verletzten sich an Silvester hunderte Menschen an den Händen, auch das Innenohr werde oft in Mitleidenschaft gezogen. Professionelle Raketen sind geprüft. Verwendet werden nur solche Chemikalien, deren Rückstände nach dem Abbrand kein Umweltrisiko darstellen.

Viertens werden in der Mitteilung die Kosten angeführt, die die private Knallerei jedes Jahr verursacht: 137 Millionen Euro. Dieses Geld könnte sinnvoller eingesetzt werden.

Auch für Haus- und Wildtiere sei ein großes Feuerwehr in der Stadt weniger belastend, als private Raketen oder Böller. Dieser würden nämlich immer wieder in der Nähe von Wälder gezündet, so dass Tiere sogar aus dem Winterschlaf gerissen werden und in Panik geraten.