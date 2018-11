Bürgerversammlung Feuerwehrhäuser für Filzingen und Illereichen

Altenstadt / Thomas Vogel

Das Hallenprojekt, Investitionen ins Löschwesen, aber auch die Gründung der „Generationenstiftung Markt Altenstadt“ sowie die Neustrukturierung der politischen Gremien bestimmen die Agenda von Altenstadt in nächster Zeit. Die Notwendigkeit, mehr politische Entscheidungen in die Ausschüsse zu verlagern, sieht Bürgermeister Wolfgang Höß aufgrund der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Marktgemeinderat.

Dies aber erfordere eine Neugewichtung der Tagesordnungen. Wie er in der gut besuchten Bürgerversammlung ausführte, werden dem Gremium ab der kommenden Legislatur 20 statt bisher 16 Mitglieder angehören: „Das ist die Folge, dass wir die 5000er-Grenze bei der Einwohnerzahl gerissen haben.“

Um die Entscheidungsfindung über das Hallenkonzept zu erleichtern, wird sich der Gemeinderat auf eine Exkursion zu bestehenden Hallen aufmachen. Danach solle ein „Pflichtenheft“ erstellt werden, das festhalte, „was wir wollen“. Zwischen drei und zehn Millionen Euro taxiert Höß den Kostenrahmen. Was den Standort betrifft, läuft es wohl auf das bestehende Sportgelände hinaus, wie der Bürgermeister durchblicken ließ.

Neue Feuerwehrhäuser

Filzingen und Illereichen erhalten rundum erneuerte Feuerwehrhäuser, was den Gemeindeetat mit rund 1,7 Millionen Euro belasten wird. Ins Stocken geraten ist die Sicherung des Kirchenhangs in Herrenstetten nach einem Einspruch des Denkmalschutzes, der im Hang ein archäologisches Bodendenkmal für möglich hält, einen Burgstall etwa. Wie Höß ausführte, werde nun nach einer Lösung („Hangstützwand“) gesucht, die den Hang nicht antaste, gleichzeitig aber die Bedingungen für Zuschüsse erfülle, die an eine „gestalterische Aufwertung“ gebunden seien.

Breiten Raum in der mehr als dreistündigen Versammlung am Dienstag nahm der Bau des privaten Seniorendomizils „Haus Elfriede“ ein, das kommenden Februar in Betrieb gehen werde. Die Gemeinde plant, darin sechs Wohnungen zu belegen, vorbehalten Personen, die sich dies nicht leisten können. Wie Höß ausführte, solle die Finanzierung des Kaufs über die künftige „Generationenstiftung“ erfolgen, die bereits über ein Vermögen von 418 000 Euro plus ein Gebäude verfüge.

Mitmachprojekt Park

In Vorbereitung ist ein „sehr besonderer Park“, der einen eher tristen Spielplatz an der Kaulastraße in einen vitalen und naturnahen „Mehrgenerationenplatz“ umwandeln soll. Das Besondere: Es ist ein Mitmachprojekt, bei dem die späteren Nutzer nicht nur mitbestimmen, sondern auch mitbauen sollen.

Planer Christof Wegner aus Frickenhausen führte in einer Bilderserie vor, welch’ kleine Paradiese auf diese Weise entstehen können, mit lauschigen Winkeln, blühenden Flächen und Anreizen für alle. „Spielplätze nur für Kinder ist auch langweilig“, lautet sein Wahlspruch.