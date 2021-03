Gegen 10 Uhr am Mittwochvormittag alarmierte das Unternehmen R-Pharm in Illertissen, in dem bald der russische Corona-Impfstoff Sputnik V produziert werden soll, die Feuerwehr. Feuerwehrleute aus Illertissen und Au, Atemschutzträger, die Gefahrguteinheiten des Neu-Ulmer Landkreises, THW, Polizei un...